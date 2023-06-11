Что бы «красные дьяволы» делали без него?

«Юнайтед» провел яркий и успешный сезон, особенно в сравнении с последними годами, —команда завоевала кубок английской лиги финишировала на третьем месте в Премьер-лиге. Одним из главных творцов этого успеха стал Бруну Фернандеш, забивший 14 голов и оформивший 15 ассистов.

Португалец был просто неостановим — за сезон он провел 59 матчей за «красных дьяволов», пропустив всего два, и то из-за перебора желтых карточек. Ко всему прочему, он успел принять участие в 9 играх со сборной.

Неутомимость Бруну помогла ему стать футболистом, сыгравшим наибольшее количество минут за сезон, притом с отрывом в больше чем 300 минут! И речь идет не о АПЛ или топ-5 лигах, сравнение идет с большинством чемпионатов мира.

Посмотрите, как выглядит топ-20 (по версии Trtansfermarkt):

Стоит отметить, что в топ-6 Бруну оказался единственным полевым игроком.

28-летний полузащитник давно известен своей стойкостью и потрясающей скоростью восстановления. На протяжении всей своей карьеры Фернандеш не пропустил ни одного матча из-за травмы, а за все время выступления за манкунианцев он лишь единожды остался вне заявки из-за недомогания. Пару лет назад в интервью он говорил, что был бы рад выходить на поле еще чаще:

«Для меня самое главное — играть. Важно знать, что я готов играть каждую игру, каждую минуту, когда я нужен тренеру.

Я никогда не скажу, что [слишком] устал, чтобы играть, потому что это моя мечта. Я никогда не устану играть. Когда я был ребенком, я играл по семь-восемь часов в день. Так что играть по 90 минут каждые три или два дня для меня недостаточно».

Какой же он трудяга!