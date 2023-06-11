United Tweets
Блог

Работяга года. Игрок «Юнайтед» сыграл больше всего минут среди всех футболистов всех турниров, и вы наверняка знаете, кто это

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Что бы «красные дьяволы» делали без него?

«Юнайтед» провел яркий и успешный сезон, особенно в сравнении с последними годами, —команда завоевала кубок английской лиги финишировала на третьем месте в Премьер-лиге. Одним из главных творцов этого успеха стал Бруну Фернандеш, забивший 14 голов и оформивший 15 ассистов.

Португалец был просто неостановим — за сезон он провел 59 матчей за «красных дьяволов», пропустив всего два, и то из-за перебора желтых карточек. Ко всему прочему, он успел принять участие в 9 играх со сборной.

Неутомимость Бруну помогла ему стать футболистом, сыгравшим наибольшее количество минут за сезон, притом с отрывом в больше чем 300 минут! И речь идет не о АПЛ или топ-5 лигах, сравнение идет с большинством чемпионатов мира.

Посмотрите, как выглядит топ-20 (по версии Trtansfermarkt):

Стоит отметить, что в топ-6 Бруну оказался единственным полевым игроком.

28-летний полузащитник давно известен своей стойкостью и потрясающей скоростью восстановления. На протяжении всей своей карьеры Фернандеш не пропустил ни одного матча из-за травмы, а за все время выступления за манкунианцев он лишь единожды остался вне заявки из-за недомогания. Пару лет назад в интервью он говорил, что был бы рад выходить на поле еще чаще:

«Для меня самое главное — играть. Важно знать, что я готов играть каждую игру, каждую минуту, когда я нужен тренеру.

Я никогда не скажу, что [слишком] устал, чтобы играть, потому что это моя мечта. Я никогда не устану играть. Когда я был ребенком, я играл по семь-восемь часов в день. Так что играть по 90 минут каждые три или два дня для меня недостаточно».

Какой же он трудяга!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий