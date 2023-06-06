United Tweets
Блог

«Великий бомбардир»: Серхио Рамос призывает Кейна перейти в «Реал», а не в «Манчестер Юнайтед»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Говоря о связях «Реала» с летним переходом Харри Кейна, Серхио Рамос сказал Mirror:

«Мой совет любому игроку: не отказывайтесь от возможности играть за «Реал» — это особенный клуб, который знает, как побеждать.

У него [Кейна] невероятная физическая форма, вы не сможете забить столько голов, как он, в Премьер-лиге.

Да, он отличный бомбардир, но он также и отличный футболист».

Летом «Манчестер Юнайтед» столкнется с жесткой конкуренцией со стороны «Реала» за Кейна, особенно с учетом того, что клуб Ла Лиги стремится заменить Карима Бензема английским нападающим.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shahruh Kasimov
Ответ Steppenwolf
Нахрен ему Реал, если он забивает в лучшей лиге мира лучше всех, играя за не самый сильный клуб ? Он всегда говорил, что играть хочет в АПЛ, у него здесь всё на мази, зачем переходить в менее популярную лигу ?
Как никак все таки Реал это вершина !
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mustang Shelby
Ответ Steppenwolf
Нахрен ему Реал, если он забивает в лучшей лиге мира лучше всех, играя за не самый сильный клуб ? Он всегда говорил, что играть хочет в АПЛ, у него здесь всё на мази, зачем переходить в менее популярную лигу ?
Запомни Реал Мадрид это сам футбол
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ray_F
Ответ Steppenwolf
Нахрен ему Реал, если он забивает в лучшей лиге мира лучше всех, играя за не самый сильный клуб ? Он всегда говорил, что играть хочет в АПЛ, у него здесь всё на мази, зачем переходить в менее популярную лигу ?
Ну хотя бы для того чтобы выиграть достойный трофей с клубом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Steppenwolf
Нахрен ему Реал, если он забивает в лучшей лиге мира лучше всех, играя за не самый сильный клуб ? Он всегда говорил, что играть хочет в АПЛ, у него здесь всё на мази, зачем переходить в менее популярную лигу ?
В Барсу переходят даже под залог, в МЮ переходят даже без трофеев за последние 10 лет. Это называется престиж. Реал на 2-3 ступени выше любого другого клуба
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий