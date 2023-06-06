7 комментариев

«Великий бомбардир»: Серхио Рамос призывает Кейна перейти в «Реал», а не в «Манчестер Юнайтед»
Говоря о связях «Реала» с летним переходом Харри Кейна, Серхио Рамос сказал Mirror:
«Мой совет любому игроку: не отказывайтесь от возможности играть за «Реал» — это особенный клуб, который знает, как побеждать.
У него [Кейна] невероятная физическая форма, вы не сможете забить столько голов, как он, в Премьер-лиге.
Да, он отличный бомбардир, но он также и отличный футболист».
Летом «Манчестер Юнайтед» столкнется с жесткой конкуренцией со стороны «Реала» за Кейна, особенно с учетом того, что клуб Ла Лиги стремится заменить Карима Бензема английским нападающим.
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