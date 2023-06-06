7 комментариев

Говоря о связях «Реала» с летним переходом Харри Кейна, Серхио Рамос сказал Mirror:

«Мой совет любому игроку: не отказывайтесь от возможности играть за «Реал» — это особенный клуб, который знает, как побеждать.

У него [Кейна] невероятная физическая форма, вы не сможете забить столько голов, как он, в Премьер-лиге.

Да, он отличный бомбардир, но он также и отличный футболист».

Летом «Манчестер Юнайтед» столкнется с жесткой конкуренцией со стороны «Реала» за Кейна, особенно с учетом того, что клуб Ла Лиги стремится заменить Карима Бензема английским нападающим.