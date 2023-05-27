«Манчестер Юнайтед» проводит потрясающий сезон, в котором особенно выделяются их домашние перформансы. В 36 матчах на «Олд Траффорд» во всех турнирах у «МЮ» 26 побед, 4 ничьи и всего 2 поражения. И, похоже, этому есть объяснение, которое отлично резюмировал Харри Магуайр:

«Если вы хотите добиться успеха на «Олд Траффорд» как команда, вам нужно сделать так, чтобы к вам не хотели приезжать.

И в этом сезоне именно это мы и сделали. У нас было несколько больших выступлений, больших побед, и мы играли здесь на стабильном уровне.

Болельщики очень важны для этого, потому что мы знаем, что когда болельщики с нами, а они были с нами весь сезон, они могут многое изменить.

Мы знаем, насколько особенным был этот сезон на «Олд Траффорд». Это была наша настоящая крепость».