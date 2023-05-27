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«Именно это мы и сделали». Магуайр рассказал о детали, которая повлияла на успех «МЮ» в этом сезоне

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«Манчестер Юнайтед» проводит потрясающий сезон, в котором особенно выделяются их домашние перформансы. В 36 матчах на «Олд Траффорд» во всех турнирах у «МЮ» 26 побед, 4 ничьи и всего 2 поражения. И, похоже, этому есть объяснение, которое отлично резюмировал Харри Магуайр:

«Если вы хотите добиться успеха на «Олд Траффорд» как команда, вам нужно сделать так, чтобы к вам не хотели приезжать.

И в этом сезоне именно это мы и сделали. У нас было несколько больших выступлений, больших побед, и мы играли здесь на стабильном уровне.

Болельщики очень важны для этого, потому что мы знаем, что когда болельщики с нами, а они были с нами весь сезон, они могут многое изменить.

Мы знаем, насколько особенным был этот сезон на «Олд Траффорд». Это была наша настоящая крепость».

Harry Maguire lines Man Utd team up on wrong side of tunnel before Brighton loss... but there's good reason for blunder | The Sun

3 комментария

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Нурбек Лесбеков
Магуайр:"Здесь самое простое что мы сделали для успеха как команда, просто меня убрали из состава!"
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Александр Калашников
В 36 матчах 26 побед, 4 ничьи и всего 2 поражения. У меня калькулятор сломался.
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Ksandvankneshas
Ответ Нурбек Лесбеков
Магуайр:"Здесь самое простое что мы сделали для успеха как команда, просто меня убрали из состава!"
Шутки шутками, а Магуайр по-моему даже меньше минут чем Шоу в центре сыграл. То есть, он пятый цз команды.
Уходить ему надо, если амбиции ещё есть.
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