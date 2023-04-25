Де Хеа был лучшим в матче Кубка и вывел «МЮ» в финал, но в серии пенальти испанцу не помогли даже шпаргалки
Все законно.
В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в серии пенальти (0:0, 7:6).
Давид Де Хеа получил высший балл среди игроков «МЮ» от Goal за матч – 9 баллов. Отметим, что за матч с «Севильей» в Лиге Европы (0:3) вратарь «МЮ» получил лишь 1 балл из 10.
Испанец дейтсвительно был хорош, но в серии пенальти он не отразил ни одного удара – при решающем промахе Солли Марчу один из лидеров «Брайтона» бахнул выше ворот.
И это несмотря на то, что Де Хеа пользовался во время серии шпаргалками!
Да... и так же отсутствие Маги возле него повлияло на высокий балл)))