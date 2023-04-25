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Де Хеа был лучшим в матче Кубка и вывел «МЮ» в финал, но в серии пенальти испанцу не помогли даже шпаргалки

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В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в серии пенальти (0:0, 7:6).

Давид Де Хеа получил высший балл среди игроков «МЮ» от Goal за матч – 9 баллов. Отметим, что за матч с «Севильей» в Лиге Европы (0:3) вратарь «МЮ» получил лишь 1 балл из 10.

Испанец дейтсвительно был хорош, но в серии пенальти он не отразил ни одного удара – при решающем промахе Солли Марчу один из лидеров «Брайтона» бахнул выше ворот.

И это несмотря на то, что Де Хеа пользовался во время серии шпаргалками!

4 комментария

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Григорий Шишин
А почему он вдруг стал лучшим? Потому что на этот раз занимался своей настоящей работой - тащил мячи с ленточки! (в чём и является одним из лучших впринципе), а не занимался дурацкими, набившими оскомину розыгрышами, ведущими непременно к привозам...
Да... и так же отсутствие Маги возле него повлияло на высокий балл)))
+3
-2
+1
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Крис Мартынов
Это очередной вброс от спортса или он реально прыгал в углы по подсказкам и туда же били пенальтисты?
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Neron
Реально интересно было бы проанализировать как били пенальтисты, имею ввиду как всегда (скажем за последние 10 пенальти Данк большинство пробил в левый нижний угол, допустим, так же указано в шпоре Де Хеа) или по другому? Как раз из-за того, что они видели, что Давид подглядывает и били не характерно!
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Александр Попов
Может он право-лево перепутал?)
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