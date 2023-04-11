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«Юнайтед» лишился ведущего форварда. Стало известно, сколько матчей пропустит Рэшфорд

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Получил неприятную травму.

Маркус Рэшфорд получил неприятную травму паху и пропустит как минимум несколько недель. Эту новость на пресс-конференции подтвердил главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг.

С учетом того, что конец сезона-2022/2023 уже не за горами, вот какие матчи пропустит игрок:

13 апреля. «Юнайтед» − «Севильи» (Лига Европы)

16 апреля. «Ноттингем Форест» − «Юнайтед» (АПЛ)

20 апреля. «Севилья» − «Юнайтед« (Лига Европы)

23 апреля. «Брайтон» − «Юнайтед» (Кубок Англии)

27 апреля. «Тоттенхэм» − «Юнайтед» (АПЛ)

В зависимости от скорости восстановления, англичанин может пропустить еще пару игр. Однако будем надеяться, что он восстановится раньше!

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