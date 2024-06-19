🧱 Переговоры Фернандеша и «Юнайтед» зашли в тупик. Португалец хочет больше денег, но клуб не планирует пересматривать контракт

По информации издания MEN, «Манчестер Юнайтед» не спешит начинать переговоры о новом контракте с Бруну Фернандешем.

Сообщается, что будущее португальца долгое время обсуждается в руководстве клуба.

Игрок грозится уходом из клуба, если ему не предложат новое соглашение на улучшенных условиях. Руководство рассматривает вопрос, но не торопится с решением.

«Ман Юнайтед» уже продлевал Бруну в 2022-м году, значительно увеличив контракт игрока. В связи с этим руководство не видит необходимости в пересмотре условий сотрудничества.

Клуб будет открыт для переговоров лишь в следующем сезоне, когда португалец вступит в последний год работы по текущему контракту.