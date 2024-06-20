😩 «Покупка суперзвезды не решит проблему клуба. Нам нужно 2-3 летних трансферных окна». Рэтклифф предупредил, что перестройка «МЮ» затянется
Джим Рэтклифф объяснил, что «Манчестер Юнайтед» предстоит долгая трансферная работа.
«Потребуется два или три летних окна, чтобы достичь желаемого.
Я не уверен, что мы решим все проблемы за одно трансферное окно.
Мы не подписываем дорогостоящих звёзд. «Манчестер Юнайтед» не имеет футболистов, которые оцениваются в 100 миллионов или более. Покупка суперзвезды не решит проблему клуба», - заявил Рэтклифф.
Хорошая новость? Или нужно всё и сразу?
мало просто купить игроков на проблемные позиции, надо еще оценить эти покупки в игре, причем не за месяц
когда Арсенал начинал перестройку - Смит-Роу выглядел железным игроком основы и одним из столпов будущего, а Тирни прочили вовсе в капитаны - сейчас они в состав не проходят
у МЮ есть хороший молодняк (Гарначо и Майну очень интересно смотрятся) но в целом дыр в составе просто огромное количество, половина тех кто сейчас выглядит неплохо - не потянут больше чем борьбу за попадание в ЛЧ