😩 «Покупка суперзвезды не решит проблему клуба. Нам нужно 2-3 летних трансферных окна». Рэтклифф предупредил, что перестройка «МЮ» затянется

Джим Рэтклифф объяснил, что «Манчестер Юнайтед» предстоит долгая трансферная работа.

«Потребуется два или три летних окна, чтобы достичь желаемого.

Я не уверен, что мы решим все проблемы за одно трансферное окно.

Мы не подписываем дорогостоящих звёзд. «Манчестер Юнайтед» не имеет футболистов, которые оцениваются в 100 миллионов или более. Покупка суперзвезды не решит проблему клуба», - заявил Рэтклифф.

Хорошая новость? Или нужно всё и сразу?