Рэшфорд – с отрывом первый в АПЛ по оскорбительным постам. Кого еще не любят?

По данным Give Me Sport, за прошедший сезон ни один футболист Премьер-лиги не подвергался такому количеству оскорблений в социальных сетях, как Маркус Рэшфорд.

Рэшфорд провел сложный сезон, омраченный чрезмерными вечеринками. Его форма на поле также значительно ухудшилась, что усилило внимание к игроку.

Он получил 707 160 оскорбительных сообщений, что почти в два раза больше, чем игрок, занявший второе место.

Мохамед Салах из «Ливерпуля», который следует за Рэшфордом в этом списке, получил 382 140 оскорбительных сообщений.

Любопытно, что большинство игроков в списке – из «Ман Юнайтед».

10 самых оскорбляемых игроков в соц-сетях в сезоне-2023/24:

1. Маркус Рэшфорд - «Ман Юнайтед» - 707 160 оскорбительных постов

2. Мохамед Салах - «Ливерпуль» - 382 140

3. Букайо Сака - «Арсенал» - 368 300

4. Кай Хавертц - «Арсенал» - 354 940

5. Эрлинг Холанд - Ман Сити - 293 800

6. Алехандро Гарначо - «МЮ» - 261 380

7. Харри Магуайр - «МЮ» - 242 200

8. Каземиро - «МЮ» - 240,480

9. Андре Онана - «МЮ» - 213,640

10. Скотт Мактоминей - «МЮ» - 193,400.