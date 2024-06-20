💰 «После Фергюсона «МЮ» потерял £1,1 млрд, а « Реал» – £200 млн. Сейчас у них 6-7 игроков стоимостью более £100 млн, а у нас ни одного». Рэтклифф. Жестко. О «Юнайтед» ✊
Джим Рэтклифф сравнил эффективность «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».
«Чистые расходы клуба с момента ухода сэра Алекса Фергюсона и Дэвида Гилла составляют £1,1 млрд.
«Реал Мадрид» вложил £200 млн, и сегодня у них есть 6 -7 игроков стоимостью более £100 млн. У «Юнайтед» нет ни одного. Так ещё они построили новый «Бернабеу», – заявил Рэтклифф.
На что намёк?
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