Аналог немецкой системы 50+1.

Финский предприниматель Томас Циллиакус, председатель группы novaM, подтвердил свое предложение о покупке половины прав на «Юнайтед».

Однако у него уникальный подход − он хочет владеть только половиной клуба, а другую отдать болельщикам.

«Любой спортивный клуб в конечном итоге должен принадлежать болельщикам. Нынешнее развитие, когда шейхи-миллиардеры и олигархи захватывают клубы и контролируют их как свои личные игровые площадки, не является здоровой тенденцией.

Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее 3,9 млрд долларов. Это означает, что если каждый из болельщиков клуба присоединится к покупке, общая сумма на каждого из них составит всего менее 6 долларов. Моя ставка построена на равноправии с болельщиками.

Моя группа профинансирует половину суммы, необходимой для приобретения клуба, и попросит фанатов через новую компанию, которая создается для этой конкретной цели, участвовать в другой половине. Если присоединится вообще каждый болельщик, то с каждого потребуется по 3 доллара. Каждый присоединившийся получит доступ к приложению, которое он сможет использовать для участия в голосовании по принятии решений по футбольным вопросам. Никакие решения, принятые меньшинством, приниматься не будут»

Также в его заявлении есть и такие слова: «Юнайтед» должен быть не только лучшим футбольным клубом в мире, но и ведущим клубом в мире, которые работает над прекращением оскорблений, расизма и разжигания ненависти в социальных сетях и на спортивных стадионах».

По сравнению с тем, что хотят сэр Джим Рэтклифф и шейх Джассим, которые собираются приобрести клуб полностью, такая заявка от финского миллиардера выглядит уникально и свежо.