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«Моя заявка − равноправие с болельщиками». Финский миллиардер подтвердил, что подал заявку на покупку «Юнайтед»

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Финский предприниматель Томас Циллиакус, председатель группы novaM, подтвердил свое предложение о покупке половины прав на «Юнайтед».

Однако у него уникальный подход − он хочет владеть только половиной клуба, а другую отдать болельщикам.

«Любой спортивный клуб в конечном итоге должен принадлежать болельщикам. Нынешнее развитие, когда шейхи-миллиардеры и олигархи захватывают клубы и контролируют их как свои личные игровые площадки, не является здоровой тенденцией.

Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее 3,9 млрд долларов. Это означает, что если каждый из болельщиков клуба присоединится к покупке, общая сумма на каждого из них составит всего менее 6 долларов. Моя ставка построена на равноправии с болельщиками.

Моя группа профинансирует половину суммы, необходимой для приобретения клуба, и попросит фанатов через новую компанию, которая создается для этой конкретной цели, участвовать в другой половине. Если присоединится вообще каждый болельщик, то с каждого потребуется по 3 доллара. Каждый присоединившийся получит доступ к приложению, которое он сможет использовать для участия в голосовании по принятии решений по футбольным вопросам. Никакие решения, принятые меньшинством, приниматься не будут»

Также в его заявлении есть и такие слова: «Юнайтед» должен быть не только лучшим футбольным клубом в мире, но и ведущим клубом в мире, которые работает над прекращением оскорблений, расизма и разжигания ненависти в социальных сетях и на спортивных стадионах».

По сравнению с тем, что хотят сэр Джим Рэтклифф и шейх Джассим, которые собираются приобрести клуб полностью, такая заявка от финского миллиардера выглядит уникально и свежо.

3 комментария

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Слутск Халлского
На бумаге интересно звучит, но в АПЛ такое вряд ли прокатит, скорее шейхам продадут
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MARELLE CLOTHES
БОЛЕЛЬЩИКИ ОЧЕНЬ ЧАСТО НЕ КОМПТЕНТНЫ В ПРОФ ПЛАНЕ,НУЖНО ЧТОБЫ НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ В ЭТОЙ СФЕРЕ ВОСХИЩАЛИ БОЛЕЛЬЩИКОВ,НИКАКИЕ КЛУБЫ ТАК НЕ РАБОТАЮТ,НО КАК ЭКСПЕРЕМЕНТ НА МАЛЕНЬКОМ КЛУБЕ ВОЗМОЖЕН,НО НИКАК НЕ КЛУБ У КОТОРОГО БОЛЬШЕ ВСЕГО ФАНАТОВ В МИРЕ,НО ИДЕЯ НЕПЛОХАЯ И ВПРАВДУ СВЕЖАЯ
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Манул Манулов
Какой смысл болельщику владеть половиной акций? Большинство из них - обычные люди, которые не могут позволить себе требуемые вложения в клуб для его возвращения на вершину европейского футбола
В любом случае, Катар на первом месте в списке претендентов
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