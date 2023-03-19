Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл помог 67-летней женщине и ее семье в День матери, подбросив их в ресторан.

Энн Ноулз оставила свое инвалидное кресло дома в надежде, что ее семья получит парковочное место прямо перед рестораном Fazenda в Манчестере. К сожалению, им не повезло, и Энн пришлось отправиться в восьмиминутную прогулку до ресторана.

Хотя Энн помогали ее 69-летний муж Фил, внучка и ее парень, она устала, и семье пришлось подумать о том, чтобы вернуться домой.

К счастью, им на помощь пришел бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который отнес Энн в свой Land Rover, а затем отвез семью в ресторан, где они встречались с другими членами семьи. Дочь Энн, Саманта, была приятно удивлена добротой Невилла и поблагодарила его за спасение Дня матери.

«Мама была измучена, потому что они шли целую вечность, а потом из ниоткуда появился Гари Невилл, увидев, что им нужна помощь. Он поднял мою маму и усадил на пассажирское сиденье и отвез всех в ресторан», - рассказала Саманта The Sun.

«Я сказала ему, что он сделал доброе дело и спас День матери для моей мамы. Он появился именно в то время, когда она нуждалась в нем».

Невилл также сделал селфи со всей семьей после того, как благополучно отвел Энн в ресторан. Как подтвердила сама Саманта, все мужчины в ее семье болеют за «Манчестер Юнайтед», что делает жест Невилла еще более невероятным.