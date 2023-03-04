Все просто - вышел и победил.

Отвечая на вопрос о важности предстоящей игры Премьер-лиги с «Ливерпулем», которая состоится в воскресенье, вратарь «МЮ» Давид де Хеа сказал: «Это всегда особенная игра - матч на «Энфилде» против «Ливерпуля».

Это всегда круто. Но я снова думаю, что это всего лишь очередные три очка, как и в других играх. Но, конечно, это будет тяжелый матч.

Играть на «Энфилде» всегда очень сложно, но у нас есть уверенность, и мы покажем ее в следующих играх, одна из которых состоится в воскресенье».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» со счетом 2:1 на «Олд Траффорд» в августе. После этого, команда тен Хага выиграла еще 29 матчей, включая финал Кубка лиги.