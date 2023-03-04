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«Это всего лишь очередные три очка». Де Хеа о предстоящем дерби с «Ливерпулем»

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Все просто - вышел и победил.

Отвечая на вопрос о важности предстоящей игры Премьер-лиги с «Ливерпулем», которая состоится в воскресенье, вратарь «МЮ» Давид де Хеа сказал: «Это всегда особенная игра - матч на «Энфилде» против «Ливерпуля».

Это всегда круто. Но я снова думаю, что это всего лишь очередные три очка, как и в других играх. Но, конечно, это будет тяжелый матч.

Liverpool left frustrated again by David de Gea and Manchester United | Premier League | The Guardian

Играть на «Энфилде» всегда очень сложно, но у нас есть уверенность, и мы покажем ее в следующих играх, одна из которых состоится в воскресенье».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» со счетом 2:1 на «Олд Траффорд» в августе. После этого, команда тен Хага выиграла еще 29 матчей, включая финал Кубка лиги.

4 комментария

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versalio
Кажется Же Хея забыл про одно очко, которое начисляется за ничью. Не слишком ли высокомерно?
0
0
0
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vladimir.kostrichko
Ливерпуль в отвратительной форме,но я бы не говорил так однозначно на месте Де Хея...Видимо он забыл 9-0 в сумме двух матчей в прошлом сезоне.
+3
0
+3
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Аслан Бакиров
Очередные три очка которые достанутся клоппу и его банде
+4
-2
+2
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Манул Манулов
Успеха МЮ! GGMU!
+1
-1
0
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