За пару дней тренеру нужно найти способ переиграть такого соперника.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал соперника по финалу Кубка Лиги «Ньюкасл» за постоянное затягивание времени. Голландец подчеркнул, что судейство в таком матче будет играть большую роль.

«Это отличная команда с четкой философией того, как они хотят играть в футбол. Ключевое слово − интенсивность. Они действительно хороши, против них трудно играть, поэтому нам нужно найти способ их победить. Они пытаются раздражать вас. Мы должны играть в свою игру и фокусироваться на себе».

Позже у Тен Хага спросили раздражает ли его тактика затягивания времени: «Да. Например, как мы видим по FA, судьи хотят играть эффективно. У «Ньюкасла» самое низкое время с мячом в лиге и они весьма преуспевают в этом. Так что именно от нас зависит скорость в игре, и мы также зависим от судейства. При этом мы не должны отвлекаться, что бы ни происходило на поле».