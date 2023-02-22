United Tweets
Блог

Тен Хаг помог Джейдону Санчо обрести уверенность и вернуться на поле оригинальным способом. Стало известно, как в раздевалке «МЮ» отнеслись к такому подходу тренера

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Кажется, в клубе царит потрясающая атмосфера.

Через пару месяцев после начала сезона 2022/23 Эрику тен Хагу пришлось искать способ реабилитировать Джейдона Санчо, который потерял форму и уверенность в себе. Босс «Юнайтед», обеспокоенный физической подготовкой и ментальным состоянием форварда, отправил его восстанавливаться в Нидерланды под началом знакомых тренеров.

Остальные футболисты «красных дьяволов» одобрили такое решение. The Telegraph сообщает, что они оценили, как спокойно тен Хаг отреагировал на ситуацию и защитил игрока от СМИ, сохранив при этом позитивную атмосферу в клубе.

В той же статье утверждается, что игроки отнеслись к новому тренеру с «подлинной теплотой и благодарностью» за то, как он помог их товарищу.

В итоге все сложилось просто отлично: спустя несколько месяцев Санчо вернулся в основной состав и выглядит абсолютно обновленным. В своих первых четырех играх после перерыва он забив 2 гола.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арнай Кобентаев
Ответ mancunian82
ТХ красавчик. Что тут ещё сказать.
Ждем от него TOP-ый transfer летом......
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancunian82
ТХ красавчик. Что тут ещё сказать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий