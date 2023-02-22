Кажется, в клубе царит потрясающая атмосфера.

Через пару месяцев после начала сезона 2022/23 Эрику тен Хагу пришлось искать способ реабилитировать Джейдона Санчо, который потерял форму и уверенность в себе. Босс «Юнайтед», обеспокоенный физической подготовкой и ментальным состоянием форварда, отправил его восстанавливаться в Нидерланды под началом знакомых тренеров.

Остальные футболисты «красных дьяволов» одобрили такое решение. The Telegraph сообщает, что они оценили, как спокойно тен Хаг отреагировал на ситуацию и защитил игрока от СМИ, сохранив при этом позитивную атмосферу в клубе.

В той же статье утверждается, что игроки отнеслись к новому тренеру с «подлинной теплотой и благодарностью» за то, как он помог их товарищу.

В итоге все сложилось просто отлично: спустя несколько месяцев Санчо вернулся в основной состав и выглядит абсолютно обновленным. В своих первых четырех играх после перерыва он забив 2 гола.