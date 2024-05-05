«Я впечатлен». Мата обсудил Майну с Фернандешем. Оба игрока пришли к одному выводу 🤔

Хуан Мата поведал о своем разговоре с экс-партнером по «Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешем, касательно Кобби Майну.

«Бруну сказал мне, что Майну - отличный парень. Он прислушивается и хочет учиться. Он скромный. У него есть все, чтобы добиться успеха.

Я действительно впечатлен Кобби. Конечно, я не видел его раньше, но, похоже, он играет за клуб дольше, чем на самом деле.

Он уже выглядит зрелым игроком, несмотря на недавний дебют. С мячом или без - он сосредоточен. Его ждёт светлое будущее», - уверен Мата.