«Я впечатлен». Мата обсудил Майну с Фернандешем. Оба игрока пришли к одному выводу 🤔
Хуан Мата поведал о своем разговоре с экс-партнером по «Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешем, касательно Кобби Майну.
«Бруну сказал мне, что Майну - отличный парень. Он прислушивается и хочет учиться. Он скромный. У него есть все, чтобы добиться успеха.
Я действительно впечатлен Кобби. Конечно, я не видел его раньше, но, похоже, он играет за клуб дольше, чем на самом деле.
Он уже выглядит зрелым игроком, несмотря на недавний дебют. С мячом или без - он сосредоточен. Его ждёт светлое будущее», - уверен Мата.