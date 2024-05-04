Бруну Фернандеша заметили в защитном гипсе во время прогулки с женой. Похоже, подтвердились опасения по травме.

Капитан «Манчестер Юнайтед» может пропустить игру с «Кристал Пэлас» в понедельник, подтвердил Эрик тен Хаг. Португалец играл через боль в полуфинале Кубка Англии с «Ковентри Сити».

Бруну – один из немногих игроков «МЮ», кто не вылетал на долгий срок в этом сезоне. В апреле он набрал суперформу: в последних 10 матчах полузащитник забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.