«Следующий сезон будет лучше». Онана призвал болельщиков и команду сохранять позитивный настрой

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана признал, что нынешний сезон стал сложным для всех, кто связан с клубом, но команда по-прежнему полна решимости закончить его достойно.

«Весь сезон был сложным для всех нас: как для отдельных игроков, так и для всей команды. Но мы всегда должны оставаться позитивными. Я не думаю, что мы потеряли место в Европе в игре с «Бернли», и мы все должны взять на себя ответственность. Я всегда начинаю с себя».

«Это был трудный сезон. Если выложить все на стол, то можно говорить о многом: о травмах, об игроках, о невезении. Но мы − «Манчестер Юнайтед», мы такой большой клуб, поэтому мы не можем говорить об этом».

«Мы должны оставаться позитивными. Игра на прошлой неделе уже прошла. Будьте позитивны, и если этот сезон не самый лучший, я уверен, что следующий будет лучше».

Смогут ли болельщики «Юнайтед» сохранять позитивный настрой после последних результатов? Это вопрос, который висит в воздухе.