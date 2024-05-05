«Не всегда побеждают лучшие»: Онана высказался о сезоне «МЮ»

Андре Онана рассказал , что игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тем, как прошел этот сезон:

«Хотел бы я дать ответ, почему все сложилось так, но футбол не похож на математику, где один плюс один равняется двум. Не всегда побеждают лучшие, бывают взлеты и падения, нужно просто справляться с ситуацией, что мы и должны сделать».

«Это был ужасный сезон, как для меня лично, так и для всей команды. Не думаю, что мои товарищи по команде довольны ситуацией, в которой мы оказались. Я знаю их, они все победители, каждый хочет побеждать, перед началом сезона мы говорили о борьбе за каждый титул.

В жизни всякое случается, и ты должен справляться с ситуацией. Нам предстоит провести красивый финал и еще несколько игр, так что мы будем стараться», – добавил камерунец.

«Красные дьяволы» в следующем сезоне не сыграют в Лиге чемпионов. После 34-х матчей подопечные Тен Хага занимают восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 54 очка.

В чемпионате «МЮ» ждут встречи с «Кристал Пэлас», «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном». 25 мая манкунианцы сыграют с «Ман Сити» в финале Кубка Англии.

Как думаете, «дьяволы» смогут взять трофей?