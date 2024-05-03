«Чтобы играть в футбол «Аякса», нужны такие игроки»: Тен Хаг подтвердил, что «МЮ» хотел подписать Де Йонга

Тен Хаг дал интервью Гари Невиллу. На вопрос о том, действительно ли летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» интересовался Френки Де Йонгом, тренер «красных дьяволов» ответил утвердительно:

«Да, Де Йонг и Каземиро играли бы вместе, дополняя друг друга. Но в последнее десятилетие и в этот конкретный период мы не всегда могли заполучить игроков, которых хотели. С этим просто нужно смириться».

Также Гари спросил, почему под руководством Тен Хага «МЮ» не играет в футбол «Аякса». Тренер ответил просто:

«Как я уже сказал, Де Йонг и Каземиро могли бы прекрасно дополнять друг друга. Чтобы играть в футбол «Аякса», нужны такие игроки. Нам нужны игроки с подходящими качествами. Если футболисты здесь заточены под определенный игровой стиль, я не стану менять их природу».

Летом 2022 года пресса передавала, что «Барса» готова расстаться с Де Йонгом. Сообщалось, что «МЮ» был готов выложить за голландского полузащитника 100 млн евро. По информации Diario Sport, Френки негативно смотрел на переезд в Манчестер из-за проблем, с которыми столкнулись «дьяволы» после ухода Фергюсона.

Как думаете, Де Йонг бы вписался в нынешний «МЮ»?