После победы на «Лестером» главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг обратился с призывом к трибунам «Олд Траффорд»

В трансляции ничего не было слышно, но голландец все пояснил.

Команда Эрика тен Хага разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре АПЛ. Это 27-я победа команды с начала сезона: 15 – в чемпионате Англии, 2 – в Кубке Англии, 5 – в Кубке английской лиги, 5 – в Лиге Европы. Ни один клуб в топ-5 лиг не выигрывал столько раз в нынешнем сезоне.

После домашнего поражения в 1-м туре от «Брайтона» (1:2) манкунианцы на своем стадионе добились 9 побед и 2 раза сыграли вничью. Таким образом, они набрали 29 из 33 возможных очков за этот период.

После матча тен Хаг, уходя с поля, что громко кричал, обращаясь к трибунам.

Позже он рассказал, что просил у болельщиков: «Я сказал, приходите в четверг. Это большая игра. Уверен, если вы будете здесь, мы вместе сможем обыграть «Барселону».

Ответный матч с каталонским клубом в Лиге Европы состоится 23 февраля, первая встреча закончилась со счетом 2:2.