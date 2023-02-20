United Tweets
Блог

После победы на «Лестером» главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг обратился с призывом к трибунам «Олд Траффорд»

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Барселона Барселона
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Футбол Футбол

В трансляции ничего не было слышно, но голландец все пояснил.

Команда Эрика тен Хага разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре АПЛ. Это 27-я победа команды с начала сезона: 15 – в чемпионате Англии, 2 – в Кубке Англии, 5 – в Кубке английской лиги, 5 – в Лиге Европы. Ни один клуб в топ-5 лиг не выигрывал столько раз в нынешнем сезоне.

После домашнего поражения в 1-м туре от «Брайтона» (1:2) манкунианцы на своем стадионе добились 9 побед и 2 раза сыграли вничью. Таким образом, они набрали 29 из 33 возможных очков за этот период.

После матча тен Хаг, уходя с поля, что громко кричал, обращаясь к трибунам.

Позже он рассказал, что просил у болельщиков: «Я сказал, приходите в четверг. Это большая игра. Уверен, если вы будете здесь, мы вместе сможем обыграть «Барселону».

Ответный матч с каталонским клубом в Лиге Европы состоится 23 февраля, первая встреча закончилась со счетом 2:2.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arm Niko
После САФ не было тренера, который смог так сплотиться с командой. ЭТХ в моих глазах это 2-й САФ. Ну и не смогу не подчеркнуть очистку балласта Сульшера.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
роберт888
М-да Хави придется поломать голову , что делать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hayot Alidjanov
Убедительная победа МЮ, ТОЛЬКО МЮ!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladimirzavodovskiii@gmail.com
В четверг будет большая игра. Я верю, что МЮ пройдёт дальше. Не допускать ошибок в обороне, как в первом тайме с Лестером. Нужно более собраннее выходить на игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Жду от матча 6+ голов и пусть победит сильнейший 💪🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
& Co1366
Матч МЮ Барса будет супер - пупер 💥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nik Yeremich
это та самая игра, которую будем ждать мы все
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FanRocstar
Мне кажется Если бы обе команды играли без травмированных игроков было ещё круче
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arkadios Avgitidis
классная будет игра! во всяком случае, такое впечатление после первой встречи этих команд.
Ман Ю- респект!
Виска Барса! надеюсь на футбольное чудо)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Someone from Internet
Верим в команду. Соперник в лице Барсы силён!💪
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий