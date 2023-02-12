«Я могу выжать из него еще больше». Тен Хаг восхищен Рэшфордом

Идеальное сотрудничество.

После игры с «Лидсом» журналисты спросили Эрика тен Хага, является ли Маркус Рэшфорд лучшим нападающим в мире на данный момент. Ответ главного тренера был максимально комплиментарным:

«Определенно один из них. Я был убежден в этом с первого момента. Я был очень рад возможности поработать с ним. Я могу выжать из него еще больше. У него невероятно высокий потенциал».

Рэшфорд наслаждается лучшим сезоном в своей карьере под руководством тен Хага. Англичанин забил 20 голов и отдал 8 результативных передач в 33 играх во всех соревнованиях в этом сезоне. Он уже почти достиг своего лучшего результата ― в сезоне 20/21 Маркус забил 21 гол и отдал 15 ассистов.

Сегодня он забил решающий первый гол в победе «Юнайтед» над «Лидсом» на «Эллан Роуд».