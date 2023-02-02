«Мне нечего добавить». Тен Хаг впервые прокомментировал положение Гринвуда

С игрока сняли обвинения, но не оправдали.

На предматчевой пресс-конференции в пятницу Эрика тен Хага спросили про Мэйсона Гринвуда. Тренер решил не идти официального заявления клуба.

«Я не могу ничего добавить, − сказал босс «Юнайтед». − Я ссылаюсь на заявление клуба. На данный момент я не могу комментировать процесс.

«Юнайтед» должен «провести собственный процесс», прежде чем решить, что делать дальше, а Гринвуд все еще отстранен клубом.

«Несмотря ни на что, мы всегда должны сосредотачиваться на игре, − добавил Тен Хаг.

Гринвуд, у которого осталось два с половиной года контракта, был отстранен как от тренировок, так и от игр за клуб с момента его ареста в январе 2022 года.