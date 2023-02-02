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«Мне нечего добавить». Тен Хаг впервые прокомментировал положение Гринвуда

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Футбол Футбол

С игрока сняли обвинения, но не оправдали.

На предматчевой пресс-конференции в пятницу Эрика тен Хага спросили про Мэйсона Гринвуда. Тренер решил не идти официального заявления клуба.

«Я не могу ничего добавить, − сказал босс «Юнайтед». − Я ссылаюсь на заявление клуба. На данный момент я не могу комментировать процесс.

«Юнайтед» должен «провести собственный процесс», прежде чем решить, что делать дальше, а Гринвуд все еще отстранен клубом.

«Несмотря ни на что, мы всегда должны сосредотачиваться на игре, − добавил Тен Хаг.

Гринвуд, у которого осталось два с половиной года контракта, был отстранен как от тренировок, так и от игр за клуб с момента его ареста в январе 2022 года.

4 комментария

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kazbek.1
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Клубу сейчас не вариант спешить, нужно всё тщательно обдумать, как правильно пацана вернуть в команду, после всего произошедшего, при этом не навредив ни репутации клуба, ни повлияв на атмосферу основной команды.
Проведут хорошую пиар компанию скорее всего , ну и отправят в молодежку , а потом вернут скорее всего
+1
0
+1
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Pushkin_CR7
Шансов, судя по обстановке, немного.
Клубу сейчас не вариант спешить, нужно всё тщательно обдумать, как правильно пацана вернуть в команду, после всего произошедшего, при этом не навредив ни репутации клуба, ни повлияв на атмосферу основной команды.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin_CR7
Шансов, судя по обстановке, немного.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Freedoms
Надеямся Гринвуд вернётся да ещё начнёт прогрессировать при ЭТХ
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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