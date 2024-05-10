АПЛ опубликовала видео с камеры арбитра матча «Пэлас» − «МЮ». В ролик попал момент с проверкой пенальти
Британский Sky Sports опубликовал запись с нагрудной камеры главного судьи Джарреда Джиллетта, который обслуживал матч «Кристал Пэлас» − «Манчестер Юнайтед». И это стоит посмотреть, чтобы понимать, как все работает.
В небольшом куске видео видно, как Джиллетт отклоняет просьбы игроков «Пэлас» о пенальти, и слышно, как судья повторяет: «Нет, ни за что, не. По-моему, форвард столкнулся с Джонни Эвансом. Вот как я это понял».
Тем временем в ухо арбитру передают, что судья VAR проверит момент: «Проверяю возможный пенальти».
«Я рад, что это не пенальти. Подтверждаю решение на поле и продолжаю игру».
Джиллетт отвечает: «Подтверждаю, спасибо», после чего матч возобновляется.
Эти кадры позволяют понять, как ведет себя судья во время матча АПЛ, и как происходит общение с официальными представителями VAR.