У Антони – новое тату. Бразилец набил на спине празднование своего гола в ворота «Фейеноорда»

Антони обожает татуировки. После перехода в «Манчестер Юнайтед» бразилец рассказал пресс-службе клуба о своих многочисленных тату. На теле вингера набиты различные надписи, цифры, на плече красуется лев. У игрока с братом есть парные тату с фразой: «Только те, кто живет в том же месте, знают, через что я прошел».

Бразилец решил увековечить на своем теле себя же. На спине Антони теперь набит его портрет на фоне бразильских фавел.

Тату-мастер поделился процессом создания рисунка на теле вингера.

Фанаты к идее новой тату Антони отнеслись скептически. Вот несколько комментариев болельщиков:

💭 «Тату больше, чем хороших игр».

💭 «Голы ❌ Татуировки ✅».

💭 «Лучше бы он использовал это время для тренировок!»

💭 «А я себе набил его выступления за «МЮ», когда он признавался игроком матча».

💭 «Набивать себе тату со своим же лицом – это супер странно».

💭 «Самое ужасное, что он набил самое обычное празднование».

Для тату Антони выбрал празднование своего гола в ворота «Фейеноорда». Тогда вингер выступал за «Аякс».

Комментарии болельщиков о соотношении татуировок и голов вполне справедливы. В этом сезоне за 37 матчей во всех турнирах бразилец забил три гола: два в Кубке Англии и один в АПЛ.

Вообще, у Антони с любовью к себе проблем нет. Если верить сообщениям в прессе , перед стартом сезона он нанял фотографа, который делает снимки вингера во время матчей «МЮ», а затем составляет подборки фотографий для личных нужд игрока.

А как вам новое тату Антони?