Грэм Поттер мог оказаться в «МЮ» еще в 2021 году. Тогда его кандидатура не устроила Глейзеров по одной причине

Британская пресса сообщает, что в конце сезона Грэм Поттер может сменить Тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, Поттер мог оказаться у руля «красных дьяволов» еще в сезоне 2021/22. Руководство видело в английском специалисте замену Сульшеру.

Кандидатура Поттера не устроила Глейзеров по одной причине: у Грэма не было опыта выступления в Лиге чемпионов, утверждает The Athletic.

Об интересе нынешнего руководства «Манчестер Юнайтед» к Поттеру также пишет The Telegraph. По данным издания, Рэтклифф также рассматривает вариант с назначением Гарета Саутгейта и Томаса Тухеля.

Руководство «МЮ» настроено на долгосрочный проект. При выборе тренера клуб не будет ориентироваться на завоеванные специалистом трофеи, добавляет The Telegraph.

А как вам вариант с назначением Поттера?