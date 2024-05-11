Грэм Поттер мог оказаться в «МЮ» еще в 2021 году. Тогда его кандидатура не устроила Глейзеров по одной причине
Британская пресса сообщает, что в конце сезона Грэм Поттер может сменить Тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По данным The Athletic, Поттер мог оказаться у руля «красных дьяволов» еще в сезоне 2021/22. Руководство видело в английском специалисте замену Сульшеру.
Кандидатура Поттера не устроила Глейзеров по одной причине: у Грэма не было опыта выступления в Лиге чемпионов, утверждает The Athletic.
Об интересе нынешнего руководства «Манчестер Юнайтед» к Поттеру также пишет The Telegraph. По данным издания, Рэтклифф также рассматривает вариант с назначением Гарета Саутгейта и Томаса Тухеля.
Руководство «МЮ» настроено на долгосрочный проект. При выборе тренера клуб не будет ориентироваться на завоеванные специалистом трофеи, добавляет The Telegraph.
А как вам вариант с назначением Поттера?