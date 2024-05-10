Онана получил награду за сейв месяца в АПЛ. Андре отличился в матче с «Бернли»

Лучший сейв Премьер-лиги в апреле сделал Андре Онана. Голкипер «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура против «Бернли» спас ворота своей команды после удара Лайла Фостера.

Андре получил награду за свое спасение.

На приз за сейв апреля в Премьер-лиге также претендовали Матц Зельс («Ноттингем Форест»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Лукаш Фабианьски («Вест Хэм»), Алиссон («Ливерпуль») и Ариянет Мурич («Бернли).

Онана присоединился к списку голкиперов, получавших эту награду ранее в сезоне:

Август: Алиссон («Ливерпуль»); Сентябрь: Роберт Санчес («Челси») Октябрь: Альфонс Ареоля («Вест Хэм») Ноябрь: Томас Камински («Лутон») Декабрь: Уэсли Фодерингэм («Шеффилд») Январь : Джордан Пикфорд («Эвертон») Февраль: Марк Флеккен («Брентфорд») Март : Матц Зельс («Ноттингем Форест»).

Поздравляем Андре!