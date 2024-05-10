❗ Тен Хаг хочет задействовать травмированных игроков в игре с «Арсеналом». Вызвались лишь двое. Тренерский штаб против
Эрик тен Хаг намерен использовать все возможные ресурсы в предстоящем матче с «Арсеналом».
The Sun узнали, что голландец провел встречу с травмированными игроками, в ходе которой поинтересовался, кто готов и хочет сыграть против «канониров».
После встречи к тренировкам в общей группе вернулись Маркус Рэшфорд и Лисандро Мартинес. Харри Магуайр, Рафаэль Варан, Скотт Мактоминей и Вилли Камбвала по-прежнему не готовы.
Многие футболисты, отказавшиеся «рисковать», считают, что клубу не за что бороться, находясь на восьмой позиции в АПЛ.
Тем не менее «МЮ» ещё может пробиться в еврокубки, если выиграет Кубок Англии. Напомним, в финале «манкунианцам» предстоит сыграть против «Манчестер Сити».
Сообщается, что тренерский штаб не поддержал идею тен Хаг. Окружение тренера полагает, что такой шаг лишь ухудшит ситуацию в команде.
Всем давно очевидно. Вина в этом тх который прикрывает свой голый огузок игроками которые не успевают восстановиться и набрать форму.
Это было в прошлом матче с Эвансом
Это было с Вараном это было с Мартинесем это было с Магой который играл с явным сотрясением мозга, это было с Каземиро, с Шоу с Решфордом и тд
Если чувак после тучи травм выходит и рассказывает какой классный Бруно что играет с опухшими ногами о чем вообще говорить, я бы после этого только интервью бы его уволил, он профнепригоден. И если он не жалел своих деревьях в Аяксе и Утрехте, никому не было дела, а сейчас он работает с футболистами которые стоят сотни миллионов. Это очевидно