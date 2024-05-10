❗ Тен Хаг хочет задействовать травмированных игроков в игре с «Арсеналом». Вызвались лишь двое. Тренерский штаб против

Эрик тен Хаг намерен использовать все возможные ресурсы в предстоящем матче с «Арсеналом».

The Sun узнали, что голландец провел встречу с травмированными игроками, в ходе которой поинтересовался, кто готов и хочет сыграть против «канониров».

После встречи к тренировкам в общей группе вернулись Маркус Рэшфорд и Лисандро Мартинес. Харри Магуайр, Рафаэль Варан, Скотт Мактоминей и Вилли Камбвала по-прежнему не готовы.

Многие футболисты, отказавшиеся «рисковать», считают, что клубу не за что бороться, находясь на восьмой позиции в АПЛ.

Тем не менее «МЮ» ещё может пробиться в еврокубки, если выиграет Кубок Англии. Напомним, в финале «манкунианцам» предстоит сыграть против «Манчестер Сити».

Сообщается, что тренерский штаб не поддержал идею тен Хаг. Окружение тренера полагает, что такой шаг лишь ухудшит ситуацию в команде.