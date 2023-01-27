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Сколько чувств. Реакция Лисандро Мартинеса на награду «Лучший игрок матча» 😍

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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Футбол Футбол

Герой Манчестера.

Лисандро Мартинес был настоящим героем матча против «Ноттингем Форест» в Кубке английской лиги, где манкунианцы выиграли со счетом 3:0. Он был основной обороны, был максимально собран и прерывал многие атаки соперника.

Аргентинца заслуженно признали лучшим игроком матча, и его реакция на этот приз была просто очаровательна.

«Юнайтед» выиграл благодаря голам Рэшфорда, Вегорста и Фернандеша. На следующей неделе команда тен Хага примет «Форест» в ответном матче.

Лисандро действительно впечатляюще выступил в том матче, и это доказывает статистика:

  • 119 касаний;
  • 92% точных передач;
  • 5 отборов мяча;
  • 4 выноса;
  • 3 длинных паса;
  • 3 (из 4) выигранных воздушных единоборств;
  • 2 перехвата;
  • 1 блок;
  • 0 пропущенных голов.

4 комментария

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Александра Александрова
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Илья Кордунов
Видич 2.0
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muse muse
Какой же он крутой) нереально заряженный боец, а его химия с болельщиками-это отдельный вид прекрасного)
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Lavinka
С фингалом и повязкой смотрелся брутально !
+1
0
+1
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