Сколько чувств. Реакция Лисандро Мартинеса на награду «Лучший игрок матча» 😍

Герой Манчестера.

Лисандро Мартинес был настоящим героем матча против «Ноттингем Форест» в Кубке английской лиги, где манкунианцы выиграли со счетом 3:0. Он был основной обороны, был максимально собран и прерывал многие атаки соперника.

Аргентинца заслуженно признали лучшим игроком матча, и его реакция на этот приз была просто очаровательна.

«Юнайтед» выиграл благодаря голам Рэшфорда, Вегорста и Фернандеша. На следующей неделе команда тен Хага примет «Форест» в ответном матче.

Лисандро действительно впечатляюще выступил в том матче, и это доказывает статистика: