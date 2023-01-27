Сколько чувств. Реакция Лисандро Мартинеса на награду «Лучший игрок матча» 😍
Герой Манчестера.
Лисандро Мартинес был настоящим героем матча против «Ноттингем Форест» в Кубке английской лиги, где манкунианцы выиграли со счетом 3:0. Он был основной обороны, был максимально собран и прерывал многие атаки соперника.
Аргентинца заслуженно признали лучшим игроком матча, и его реакция на этот приз была просто очаровательна.
«Юнайтед» выиграл благодаря голам Рэшфорда, Вегорста и Фернандеша. На следующей неделе команда тен Хага примет «Форест» в ответном матче.
Лисандро действительно впечатляюще выступил в том матче, и это доказывает статистика:
- 119 касаний;
- 92% точных передач;
- 5 отборов мяча;
- 4 выноса;
- 3 длинных паса;
- 3 (из 4) выигранных воздушных единоборств;
- 2 перехвата;
- 1 блок;
- 0 пропущенных голов.
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