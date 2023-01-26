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Лучший − Мартинес, худший − Антони. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Форест»

Кубок английской лиги Кубок английской лиги
Антони Антони
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Одержали победу в первом матче полуфинала Кубка Лиги.

Команда Эрика тен Хага провела достойный первый матч полуфинала Кубка Лиги, спокойно на выезде разобравшись с «Форест» со счетом 3:0. Голы забивали Маркус Рэшфорд, Ваут Вегорст и Бруну Фернандеш.

Несмотря на непростой календарь, обе команды выставили свои самые боевые составы, однако противостояния не получилось. Хозяева забили один гол, но VAR усмотрел небольшой офсайд.

Лучший игрок матча − Лисандро Мартинес. Очередная уверенная игра от центрального защитника, который кажется совсем не устал от сумасшедшего графика. Кажется, что после ЧМ он не только не стал хуже и не выглядит уставшим, но даже улучшился.

Худший игрок матча − Антони. Много бесцельных перемещений по правому флангу, имел несколько моментов, но ничего не реализовал. Более того, в одной случае мог отдать пас, но упустил все сам.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

15 комментариев

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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ QWertY
Не слушай профана тюльпана, ибо Лиса с первых матчей в Аяксе играл на позиции ЦЗ. И только потом выходил на место опорника. Покупка Альвареса здесь никак не причем
Будет ли Тен Хаг пробовать его у нас опорником ставить?
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Чёрный тюльпан
Он в Аяксе был опорником какое-то время, потом его там заменил Эдсон Альварес, а Лисандро опустился на позицию ЦЗ. Это по сути реинкарнация Маскерано.
Это я знаю, в статье читал когда его покупали, но вот хотелось бы, чтобы Тен Хаг его на пару матчей там опробовалнаигрывал, на случай форс-мажора с Каземиро.
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QWertY
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Как же Мартинес был хорош в обращении с мячом, мне кажется он хорошо бы смотрелся в опорке.
Не слушай профана тюльпана, ибо Лиса с первых матчей в Аяксе играл на позиции ЦЗ. И только потом выходил на место опорника. Покупка Альвареса здесь никак не причем
0
-1
-1
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Чёрный тюльпан
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Как же Мартинес был хорош в обращении с мячом, мне кажется он хорошо бы смотрелся в опорке.
Он в Аяксе был опорником какое-то время, потом его там заменил Эдсон Альварес, а Лисандро опустился на позицию ЦЗ. Это по сути реинкарнация Маскерано.
+2
-1
+1
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Как же Мартинес был хорош в обращении с мячом, мне кажется он хорошо бы смотрелся в опорке.
+1
0
+1
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Ахма Начоо
Факундо получил 6.5
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Нук Гно
Ответ MU RD2
На данный момент максимально переоцененный игрок в составе. Очень хочется верить, что это просто адаптация к лиге, и потом вырастит... Неужели Санчо настолько плох, что даже на лавку не попадает, чтобы хоть как то конкурировать?!...
Насчет Санчо: у него травма
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fellx
Ответ mancunian82
Думаю ТХ тоже это прекрасно понимает, и по этому не сажает его в запас. Чтоб он окончательно не затух. И на радость Антони, команда на ходу.
Сам купил за 100 млн и будет сажать в запас?) Не сотворите себе кумира. Веет комментариями в стиле домохозяек про Загитову на ровном местей
0
-2
-2
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Алексей Толстюк
Ну хз, Как по мне Антони сегодня не плохо выглядел.
+8
-2
+6
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Александра Александрова
Мартинес красавчик , у Аргентины появился топ защитник , на долгие годы вперёд )
+2
-1
+1
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LLiriKK
Сейчас, когда Мартинес стал одним из определяющих игру «Юнайтед» футболистов, даже забавно вспоминать, что о нём писала английская пресса и некоторая часть болельщиков, когда он переходил в клуб. Очередное подтверждение весьма мудрой фразы про «книгу и обложку».
+4
-2
+2
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danilevich
Сейчас его фанаты опять скажут, что он не должен много забивать, много раздавать, много создавать , много играть … Хотя погодите ка 😁
0
-1
-1
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mancunian82
Ответ stretfordend20times
Антони пока вообще не радует, еще и этот ценник на нем неадекватный.
Думаю ТХ тоже это прекрасно понимает, и по этому не сажает его в запас. Чтоб он окончательно не затух. И на радость Антони, команда на ходу.
+1
-1
0
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MU RD2
На данный момент максимально переоцененный игрок в составе. Очень хочется верить, что это просто адаптация к лиге, и потом вырастит... Неужели Санчо настолько плох, что даже на лавку не попадает, чтобы хоть как то конкурировать?!...
+8
-2
+6
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stretfordend20times
Антони пока вообще не радует, еще и этот ценник на нем неадекватный.
+9
-2
+7
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