Лучший − Мартинес, худший − Антони. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Форест»

Одержали победу в первом матче полуфинала Кубка Лиги.

Команда Эрика тен Хага провела достойный первый матч полуфинала Кубка Лиги, спокойно на выезде разобравшись с «Форест» со счетом 3:0. Голы забивали Маркус Рэшфорд, Ваут Вегорст и Бруну Фернандеш.

Несмотря на непростой календарь, обе команды выставили свои самые боевые составы, однако противостояния не получилось. Хозяева забили один гол, но VAR усмотрел небольшой офсайд.

Лучший игрок матча − Лисандро Мартинес. Очередная уверенная игра от центрального защитника, который кажется совсем не устал от сумасшедшего графика. Кажется, что после ЧМ он не только не стал хуже и не выглядит уставшим, но даже улучшился.

Худший игрок матча − Антони. Много бесцельных перемещений по правому флангу, имел несколько моментов, но ничего не реализовал. Более того, в одной случае мог отдать пас, но упустил все сам.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.