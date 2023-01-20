Слух дня: Тен Хаг провел секретную встречу с агентом Марко Ройса, он может перейти в «МЮ» летом бесплатно

«Манчестер Юнайтед» мог подписать Марко Ройса на правах свободного агента в конце сезона после того, как Эрик тен Хаг провел переговоры с агентом звезды дортмундской «Боруссии».

Представители Ройса были замечены на субботнем манчестерском дерби.

Летом у форварда истекает контракт, и он подтвердил, что рассматривает варианты.

По словам эксперта по Бундеслиге Кристиана Фалька, «Юнайтед» интересуется Ройсом, а Тен Хаг говорил с агентом немца о летнем переходе на «Олд Траффорд».