Слух дня: Тен Хаг провел секретную встречу с агентом Марко Ройса, он может перейти в «МЮ» летом бесплатно
«Манчестер Юнайтед» мог подписать Марко Ройса на правах свободного агента в конце сезона после того, как Эрик тен Хаг провел переговоры с агентом звезды дортмундской «Боруссии».
Представители Ройса были замечены на субботнем манчестерском дерби.
Летом у форварда истекает контракт, и он подтвердил, что рассматривает варианты.
По словам эксперта по Бундеслиге Кристиана Фалька, «Юнайтед» интересуется Ройсом, а Тен Хаг говорил с агентом немца о летнем переходе на «Олд Траффорд».
Хотя Ройсу в мае исполняется 34 года, у него есть опыт, которого Тен Хаг жаждет в атаке, чтобы дополнить таких игроков, как Маркус Рэшфорд и Энтони Марсьяль.
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