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Слух дня: Тен Хаг провел секретную встречу с агентом Марко Ройса, он может перейти в «МЮ» летом бесплатно

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«Манчестер Юнайтед» мог подписать Марко Ройса на правах свободного агента в конце сезона после того, как Эрик тен Хаг провел переговоры с агентом звезды дортмундской «Боруссии».

Представители Ройса были замечены на субботнем манчестерском дерби.

Летом у форварда истекает контракт, и он подтвердил, что рассматривает варианты.

По словам эксперта по Бундеслиге Кристиана Фалька, «Юнайтед» интересуется Ройсом, а Тен Хаг говорил с агентом немца о летнем переходе на «Олд Траффорд».

Хотя Ройсу в мае исполняется 34 года, у него есть опыт, которого Тен Хаг жаждет в атаке, чтобы дополнить таких игроков, как Маркус Рэшфорд и Энтони Марсьяль.

2 комментария

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yurchik07
До лета ещё дожить надо,а хорошие игроки нужны прямо сейчас.И надо срочно избавляться от неликвидов.
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Neron
К сожалению, Марко так и не удалось до конца раскрыться…( нужно было уходить лет 10 назад! А теперь уже и поздно наверное, надо заканчивать там, где и провёл всю карьеру!
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