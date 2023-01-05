Лисандро Мартинес вернулся в расположение «МЮ». Фанаты встретили чемпиона мира акцией, которую пытались запретить

После триумфального Мундиаля Лисандро Мартинес вернулся в расположение клуба. Аргентинец принял участие в победном для «Юнайтед» матче против «Борнмута».

Болельщики «МЮ», которые уже успели полюбить защитника, устроили для чемпиона мира теплый прием. На трибуне «Олд Траффорда» появился гигантский флаг Аргентины. Но знамя было особым – на нем красовался гигантский тесак:

Тесак – это отсылка к прозвищу Мартинеса, которого до перехода в «МЮ» называли мясником из Амстердама. Фанаты «Юнайтед» считают, что теперь правильнее будет говорить мясник из Манчестера:

Сообщалось, что болельщики хотели развернуть на трибунах аргентинский флаг с тесаком раньше, но акция попала под запрет. Предположительно, из-за того, что на транспаранте изображено потенциальное оружие.

Но фанатом удалось провернуть задуманное. Мартинес тепло отреагировал на такую встречу. Своими чувствами он поделился в соцсетях:

«Нет слов… Спасибо «Олд Траффорду», моим одноклубникам и всему персоналу за этот потрясающий прием. Приятно вернуться и побеждать!»

Здорово, что в команде есть игроки с характером, готовые отдавать все на поле.