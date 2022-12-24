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«Он должен смириться с тем, что мы играем в АПЛ уже 27 декабря». Тен Хаг, кажется, потерял празднующего Мартинеса

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Другие аргентинцы отдыхают.

Аргентина мощно отпраздновала титул чемпионов мира – сначала в Катаре, а затем и на родине. Отмечает победу и защитник «МЮ» Лисандро Мартинес, который сыграл на турнире 270 минут. Хотя его давно ждут в «МЮ».

Тен Хаг не в курсе планов Мартинеса

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг пытается отвлечь игрока от празднований – говорит, что Лисандро должен вернуться в расположение клуба уже в ближайшее время.

«Я не могу ответить [будет ли доступен Мартинес на матч с «Ноттингем Форест»] – он все еще празднует в Буэнос-Айресе. Он катается по столице, и я могу это понять. Победа на чемпионате мира с родной страной приносит большие эмоции. Это великолепно, но Мартинес должен смириться с тем, что мы играем в АПЛ уже 27 декабря», – сказал Тен Хаг.

Мотивация главного тренера «МЮ» понятна – он хочет получить максимально глубокий состав перед возобновлением АПЛ, где команда борется за выход в ЛЧ. Но некоторые его коллеги дают аргентинцам послабление. Пеп Гвардиола, например, поберег Хулиана Альвареса, который провел хороший турнир – дал форварду недельный отдых. А полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер вернется в расположение команды лишь после Нового года.

У Мартинеса, оказывается, нет такой роскоши. 

Чем занимался Мартинес после победы? Фотографировался на параде и гонял с медалью по Аргентине

Защитник сборной Аргентины через несколько минут после победы в финале, разумеется, не думал про клубные дела. 

В самолете тоже не думал. 

А вот он на параде. Покатались с приключениям – игроков эвакуировали на вертолетах, потому что автобус застрял в толпе. Но все обошлось. 

Мартинес в инстаграме благодарил Лео за то, что тот стал лидером на пути к аргентинской мечте.

А еще вместе с аргентинским флагом, золотой медалью ЧМ-2022 и мате наблюдал красивейший закат в окне машины.

Кстати, Месси тоже ждут в «ПСЖ»

«ПСЖ» возобновляет сезон 28 декабря матчем против «Страсбура». И все еще непонятно, сыграет ли в нем Месси – Лео все еще в Аргентине. Тогда как Килиан Мбаппе (ему будет, о чем поговорить с Лео) уже на базе. И тренер Кристоф Гальтье восхищается самоотдачей француза. 

«Это также сильный сигнал для всех – игрок, который разочарован тем, что не поднял самый красивый из трофеев, хотя стал лучшим бомбардиром, очень быстро вернулся в команду, чтобы подготовиться к предстоящим матчам». 

Имя Месси никто не произнес, кому же адресован этот сигнал? 

Помните женщину, с которой Месси обнимался после финала ЧМ? Это не мама Лео, а шеф-повар сборной Аргентины

5 миллионов на улицах Буэнос-Айреса! ТАК много людей, что чемпионский автобус остановился – игроков эвакуировали вертолетами

Месси гладит и целует кубок, Ди Мария рыдает, Агуэро (да!) бьет в барабан. Это счастье 😍

Фото: East News/OLI SCARFF/AFP; globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto; instagram.com/lisandromartinezzz

21 комментарий

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romavor
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👎Смириться? Неадекватная риторика.чуть больше стало ясно по ситуации с Роналду
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#SharkTeam
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Ответ Женя Гостев
Какое раздолбайство? Им положен отпуск после ЧМ.
Какой и на основании чего? Привыкли что ЧМ летом когда сезон заканчивается и все итак в отпуске. А тут каким боком? После обычных игр сборных по ходу сезона отпуска нет.
Клубы отдельно сборные отдельно. Игроки могут и не ехать играть за сборную если не хотят
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Александр Сандалов
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Ответ barsiksimba
ЭТХ - либо бессердечная скотина, которая не даёт человеку в полной мере насладиться величайшим триумфом в его спортивной карьере, либо настолько не уверен в паре Магвая-Витёк, что согласен выглядеть бессердечной скотиной лишь бы вернуть Мартинеса на поле.
Человек миллионы получает по контракту ,брал бы тогда отгулы за свой счёт )
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Иван Бень
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Ответ barsiksimba
ЭТХ - либо бессердечная скотина, которая не даёт человеку в полной мере насладиться величайшим триумфом в его спортивной карьере, либо настолько не уверен в паре Магвая-Витёк, что согласен выглядеть бессердечной скотиной лишь бы вернуть Мартинеса на поле.
скорее всего Криштиану прав был про него
ну понял бы момент
или его бомбит за четвертьфинал Голландия - Аргентина, как голландца
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Иван Бень
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Ответ barsiksimba
На холодильник никто не рассчитывает
ну на ЧМ Магуайер классно отыграл
нет вопросов к нему
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Иван Бень
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Криштиану прав похоже был, или у Тен Хага за эпичный четвертьфинал бомбит? Лича может вернуться, когда захочет и болельщики пеоймут
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Ronny92
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Ответ barsiksimba
ЭТХ - либо бессердечная скотина, которая не даёт человеку в полной мере насладиться величайшим триумфом в его спортивной карьере, либо настолько не уверен в паре Магвая-Витёк, что согласен выглядеть бессердечной скотиной лишь бы вернуть Мартинеса на поле.
Входить в самый напряжённый отрезок сезона с двумя оболтусами - бесперспективная затея
+6
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Montenegro Serbian
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Ответ Женя Гостев
Какое раздолбайство? Им положен отпуск после ЧМ.
Слушай, я лично например не против отпусков. Но приведи пруф на свои слова, что им ПОЛОЖЕН (то есть обязаны дать) отпуск после ЧМ?
Где прописано количество дней? Кто утверждал? На каком уровне?

Даже по статье видно, что у клубов разный подход к этому вопросу, а значит чётко прописанного регламента на этот счёт нет. Происходит на договорной основе между клубом и игроками.
Просто раньше не было такой проблемы как ЧМ в декабре и никто не регламентировал отдых после ЧМ или ЧЕ, т.к они завершали сезоны и там по-любому выходило отдыха минимум 2-3 недели.
Тут ситуация изменилась, а нормативной базы под это дело нет.
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barsiksimba
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ЭТХ - либо бессердечная скотина, которая не даёт человеку в полной мере насладиться величайшим триумфом в его спортивной карьере, либо настолько не уверен в паре Магвая-Витёк, что согласен выглядеть бессердечной скотиной лишь бы вернуть Мартинеса на поле.
+8
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barsiksimba
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Ответ Сергей Афанасьев
Играл бы Мю низким блоком, Магуайр показывал себя лучше
А зачем иметь в центре обороны человека, который относительно хорош только при одном сценарии и не способен адаптироваться к какому-либо другому? Особенно учитывая а) его ценник и б) он не гений, на редкие шалости которого можно закрыть глаза. Вот вы себя представьте на месте руководителя. Даже не тренера, просто руководителя какого-то коллектива. Имея в "составе" человека, который относительно хорош только на одном участке работы (именно относительно хорош, не мастер высочайшего класса даже на этом участке), вы вокруг такого человека будете строить "коллектив", подстраиваться под его ограниченные возможности? Мне кажется, вопрос риторический.
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Dm Kznts
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Варан уже вернулся?
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wolkov
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Ответ Stas Nadtochy
Отпуск за вылет?) аргентинцы празднуют победу на ЧМ, это заслуживает отпуска. Событие, которое 36 лет ждали
Так по такой логике устают только победители?) Попраздновали - пора и честь знать. Их не на следующий день в клубы зовут
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Сергей Афанасьев
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Ответ barsiksimba
На холодильник никто не рассчитывает
Играл бы Мю низким блоком, Магуайр показывал себя лучше
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barsiksimba
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Ответ Alexander Yavriantz
Холодильник барахлит сейчас, поэтому в кубке Каземиро роль ЦЗ исполнял.
А срок гарантийного обслуживания уже истёк и продавцу назад не вернёшь. Засада.
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Alexander Yavriantz
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Ответ barsiksimba
На холодильник никто не рассчитывает
Холодильник барахлит сейчас, поэтому в кубке Каземиро роль ЦЗ исполнял.
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Stas Nadtochy
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Ответ wolkov
Ну так отдохнули недельку и хватит. Остальные, кто вылетел, уже вовсю тренились, хотя тоже как бэ могли сказать, что им отпуск положен. Контракт надо отрабатывать
Отпуск за вылет?) аргентинцы празднуют победу на ЧМ, это заслуживает отпуска. Событие, которое 36 лет ждали
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Александр Гилеб
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Это не равнозначные игроки.
У Сити есть Холланд, а в МЮ холодильник
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barsiksimba
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На холодильник никто не рассчитывает
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wolkov
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Ответ Женя Гостев
Какое раздолбайство? Им положен отпуск после ЧМ.
Ну так отдохнули недельку и хватит. Остальные, кто вылетел, уже вовсю тренились, хотя тоже как бэ могли сказать, что им отпуск положен. Контракт надо отрабатывать
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Женя Гостев
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Ответ wolkov
Ну вообще празднования празднованиями, но это непрофессионально. Впрочем, для латиносов характерно раздолбайство, так что поведение мартинеса ожидаемо
Какое раздолбайство? Им положен отпуск после ЧМ.
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wolkov
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Ну вообще празднования празднованиями, но это непрофессионально. Впрочем, для латиносов характерно раздолбайство, так что поведение мартинеса ожидаемо
+5
-8
-3
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