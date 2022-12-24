«Он должен смириться с тем, что мы играем в АПЛ уже 27 декабря». Тен Хаг, кажется, потерял празднующего Мартинеса

Другие аргентинцы отдыхают.

Аргентина мощно отпраздновала титул чемпионов мира – сначала в Катаре, а затем и на родине. Отмечает победу и защитник «МЮ» Лисандро Мартинес, который сыграл на турнире 270 минут. Хотя его давно ждут в «МЮ».

Тен Хаг не в курсе планов Мартинеса

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг пытается отвлечь игрока от празднований – говорит, что Лисандро должен вернуться в расположение клуба уже в ближайшее время.

«Я не могу ответить [будет ли доступен Мартинес на матч с «Ноттингем Форест»] – он все еще празднует в Буэнос-Айресе. Он катается по столице, и я могу это понять. Победа на чемпионате мира с родной страной приносит большие эмоции. Это великолепно, но Мартинес должен смириться с тем, что мы играем в АПЛ уже 27 декабря», – сказал Тен Хаг.

Мотивация главного тренера «МЮ» понятна – он хочет получить максимально глубокий состав перед возобновлением АПЛ, где команда борется за выход в ЛЧ. Но некоторые его коллеги дают аргентинцам послабление. Пеп Гвардиола, например, поберег Хулиана Альвареса, который провел хороший турнир – дал форварду недельный отдых. А полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер вернется в расположение команды лишь после Нового года.

У Мартинеса, оказывается, нет такой роскоши.

Чем занимался Мартинес после победы? Фотографировался на параде и гонял с медалью по Аргентине

Защитник сборной Аргентины через несколько минут после победы в финале, разумеется, не думал про клубные дела.

В самолете тоже не думал.

А вот он на параде. Покатались с приключениям – игроков эвакуировали на вертолетах, потому что автобус застрял в толпе. Но все обошлось.

Мартинес в инстаграме благодарил Лео за то, что тот стал лидером на пути к аргентинской мечте.

А еще вместе с аргентинским флагом, золотой медалью ЧМ-2022 и мате наблюдал красивейший закат в окне машины.

Кстати, Месси тоже ждут в «ПСЖ»

«ПСЖ» возобновляет сезон 28 декабря матчем против «Страсбура». И все еще непонятно, сыграет ли в нем Месси – Лео все еще в Аргентине. Тогда как Килиан Мбаппе (ему будет, о чем поговорить с Лео) уже на базе. И тренер Кристоф Гальтье восхищается самоотдачей француза.

«Это также сильный сигнал для всех – игрок, который разочарован тем, что не поднял самый красивый из трофеев, хотя стал лучшим бомбардиром, очень быстро вернулся в команду, чтобы подготовиться к предстоящим матчам».

Имя Месси никто не произнес, кому же адресован этот сигнал?

Фото: East News/OLI SCARFF/AFP; globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto; instagram.com/lisandromartinezzz