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Санчо вернулся: приехал на базу «МЮ» на Lamborgini и начал индивидуальные тренировки

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Джейдон Санчо был замечен возвращающимся на тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» для индивидуальных тренировок.

Вингер уже некоторое время занимается индивидуальными тренировками, так как Эрик тен Хаг хочет, чтобы он вернулся к своим лучшим качествам в «МЮ» после того, как игрок объявил, что он «психологически не готов» присоединиться к команде.

Ранее у Тен Хага спросили о Санчо и о том, вернется ли он в Манчестер для тренировок с командой, он ответил: «Да, конечно, но не сейчас.

Но он делает успехи. Посмотрим, когда он будет готов вернуться в состав. Он вернется в Манчестер и начнет индивидуальные тренировки».

3 комментария

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Vezdexodof
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Надеюсь, что Санчо последует примеру Рэшфорда и наберёт свою лучшую форму под руководством Хага, а там может и Магваер подтянется...
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Алексей Максимов
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Санчо , давай набирай скорее форму
Хочется увидеть тебя в своем лучшем состояние на поле💪💪💪💪
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Dm Kznts
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Может ему лучше пешком ходить?
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