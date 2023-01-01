Санчо вернулся: приехал на базу «МЮ» на Lamborgini и начал индивидуальные тренировки

Джейдон Санчо был замечен возвращающимся на тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» для индивидуальных тренировок.

Вингер уже некоторое время занимается индивидуальными тренировками, так как Эрик тен Хаг хочет, чтобы он вернулся к своим лучшим качествам в «МЮ» после того, как игрок объявил, что он «психологически не готов» присоединиться к команде.

Ранее у Тен Хага спросили о Санчо и о том, вернется ли он в Манчестер для тренировок с командой, он ответил: «Да, конечно, но не сейчас.