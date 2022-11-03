«В Испании он станет угрозой для обороны соперника». Тен Хаг предупреждает «Реал Сосьедад» об угрозе от Криштиану Роналду

На пресс-конференции перед матчем между «МЮ» и «Реал Сосьедад» Эрик тен Хаг получил несколько вопросов о Криштиану Роналду.

«Во-первых, если вы хотите знать о чувствах Криштиану, то должны спросит его, а не меня».

«Криштиану – профессионал, он с командой, он настоящий лидер и сыграет важную роль в предстоящем матче в Испании, став серьезной угрозой для обороны соперника».

Похоже, что Криштиану Роналду наладил отношения с Эриком тен Хагом после инцидента во время игры с «Тоттенхэмом». Ожидается, что 37-летний футболист с первых минут появится на поле в сегодняшнем матче группового этапа Лиги Европы с «Реал Сосьедад».