Исследование показало, что у Магуайра и Ван Дейка почти одинаковые оборонительные показатели

Компания Midnite провела сравнительный анализ оборонительных показателей всех центральных защитников из «большой шестерки» АПЛ.

Удивительно, но показатели Магуайра из «Манчестер Юнайтед» и Ван Дейка из «Ливерпуля» почти идентичны! При этом капитана «МЮ» безостановочно критикуют, а защитника «красных» называют лучшим.

Исследование показало, что за 202 матча в АПЛ Харри сделал 206 отборов, а точность его действий составила 69%, также на счету защитника «красных дьяволов» 221 перехват.

В среднем у Магуайра 1,58 перехвата за игру. Рекорд Ван Дейка – 1,59 за матч.

Голландец выигрывает 74% своих воздушных дуэлей, англичанин – 72%. Парни по этому показателю обходят всех центральных защитников, которые выступают за клубы «большой шестерки».

Магуайр действительно не самым лучшим образом начал этот сезон, но разве он заслужил столько критики? Пишите, что думаете, в комментах!