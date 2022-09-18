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Пол Мерсон одобряет вызов Магуайра в сборную Англии, но «шокирован» вызовом другого игрока «МЮ»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр Харри Магуайр
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Экс-полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон рассказал Sky Sports о сборной Англии.

Он поддержал решение Гарета Саутгейта вызвать Магуайра, несмотря на его плохую форму в «Манчестер Юнайтед», но был «шокирован» тем, что Люк Шоу также попал в команду.

«С Магуайром я не был [удивлен], я думаю, что он большая часть сборной Англии.

Если честно, меня шокировал случай с Люком Шоу. Огромное количество крайних защитников в этой стране, причем талантливых крайних защитников. Я был шокирован этим".

Ни Магуайр, ни Шоу не играли за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ в старте после поражения от «Брентфорда» со счетом 0:4. 

Магуайр отыграл лишь 10 минут в матче с "Арсеналом".

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