Магуайр прочно осел на скамейке запасных «МЮ». Вот 4 сценария, при которых капитан может вернуться на поле

Пока не вписывается в планы Эрика тен Хага.

Новый главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг остановился на Рафаэле Варане и Лисандро Мартинесе в качестве своей основной пары центральных защитников.

Но у 29-летнего футболиста сборной Англии еще есть несколько способов вернуть себе место в основном составе команды на «Олд Траффорд».

Проблемы со здоровьем у Варана

История травм Варана хорошо известна, и нет никаких гарантий, что француз останется в форме на протяжении большей части сезона 2022/23. Когда 29-летний защитник неизбежно окажется в лазарете, Магуайр будет первым в очереди, чтобы заменить его.

Лига Европы и усталость

Тен Хаг заявил, что готов дать англичанину шанс в Лиге Европы, и Магуайр может изменить мнение тренера, произведя впечатление в еврокубке. Плюс к тому, на дистанции Варану и Мартинесу явно нужна будет подмена.

Рост Мартинеса

Мартинес заставил замолчать большинство своих критиков, но рост аргентинца (5 футов 9 дюймов или 175 см) остается проблемой. Когда «Манчестер Юнайтед» встретится с такими игроками, как Эрлинг Хааланд, Магуайр явно может пригодиться

Гарет Саутгейт и Катар

Приближается чемпионат мира по футболу в Катар, и Магуайр, и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт будут обеспокоены нехваткой игрового времени у защитника. Босс «Трех львов» мог бы поговорить с Тен Хагом о предоставлении 29-летнему игроку, который остается ключевым защитником своей страны (да, мы серьезно), больше игрового времени.

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Манчестер Юнайтед»! Скачивай!