Игроки «МЮ» обрадовались, когда Роналду подал запрос на трансфер: они считают его «занозой в заднице»

Новые подробности внутрикомандной кухни «Юнайтед».

Репортаж ESPN пролил свет на реакцию команды на решение Криштиану Роналду подать запрос на трансфер из клуба. Большинство игроков «праздновали» это решение, поскольку Роналду начал становиться «занозой в заднице».

Далее в репортаже сообщается, что 37-летний игрок стал причиной разногласий в команде - Роналду разочарован тем, что его возвращение в «Юнайтед» пошло не по плану.

Что еще хуже, ни один из клубов-участников Лиги чемпионов не согласился подписать его.

Рассказывая о том, почему португалец не ладит с командой, репортер ESPN заявляет: «Короче говоря, он думает, что такие игроки, как Гарри Магуайр и [Маркус] Рэшфорд, будут играть как Рио Фердинанд и Уэйн Руни, и не делает никаких скидок на их очевидные недостатки как футболистов».

Когда в июле стало известно о желании Роналду покинуть «Юнайтед», источник сообщил ESPN, что эта новость была встречена с радостью большинством его товарищей по команде, которые назвали Роналду занозой в заднице».

Трансферное окно закрывается через 48 часов, и Роналду, похоже, будет играть в Лиге Европы в этом сезоне. Сообщается, что Эрик тен Хаг готов отпустить Криштиану, но Глейзеры выступают против трансфера.