«МЮ» хочет купить богатейший человек Великобритании. А какое место он бы занял среди самых богатых владельцев клубов АПЛ?

Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании, выразил заинтересованность в покупке «Манчестер Юнайтед».

Он заработал большую часть своего состояния, основав химическую компанию INEOS, и уже владеет несколькими другими спортивными командами, в том числе клубом французской Лиги 1 «Ницца».

Посмотрим на его положение по сравнению с другими владельцами клубов Премьер-лиги на случай, если он все же приобретет «Манчестер Юнайтед».

20. «Брентфорд» – Мэтью Бенхэм (3 млн фунтов)

19. «Лидс» – Андреа Радриззани (344 млн фунтов)

18. «Ноттингем Форест» – Евангелос Маринакис (505 млн фунтов)

17. «Брайтон» – Тони Блум (765 миллионов фунтов стерлингов)

16. «Борнмут» – Максим Деним (900 млн фунтов)

15. «Вест Хэм» — Дэвид Салливан и Дэвид Голд (1,62 миллиарда фунтов стерлингов)

14. «Эвертон» – Фархад Мошири (1,9 млрд фунтов)

13. «Ливерпуль» — Джон Генри (2,14 млрд фунтов стерлингов)

12. «Саутгемптон» – Гао Цзишэн (2,3 миллиарда фунтов стерлингов)

11. «Лестер» – Айяватт Шривадданапрабха (2,9 млрд фунтов стерлингов)

10. «Кристал Пэлас» — Джошуа Харрис (3,36 млрд фунтов стерлингов)

9. «Манчестер Юнайтед» – «Глейзеры» (3,5 миллиарда фунтов стерлингов)

8. «Тоттенхэм» – Джо Льюис (3,6 млрд фунтов стерлингов)

7. «Вулверхэмптон» – Го Гуанчан (4,5 млрд фунтов)

6. «Астон Вилла» — Нассеф Савирис (5,3 млрд фунтов стерлингов)

5. «Фулхэм» — Шахид Хан (5,8 млрд фунтов)

4. «Арсенал» — Стэн Кронке (6,35 млрд фунтов стерлингов)

– Джим Рэтклифф (10,8 млрд фунтов стерлингов)

3. «Челси» — Тодд Боэли и Clearlake Capital (10,86 млрд фунтов стерлингов)

2. «Манчестер Сити» – Шейх Мансур (22,9 млрд фунтов стерлингов)

1. «Ньюкасл» – Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (320 млрд фунтов стерлингов)

Состояние Рэклиффа оценивается намного выше, чем у семьи Глейзеров, которое, согласно отчетам, составляет 3,5 миллиарда фунтов стерлингов. Он находится на одно уровне с новым владельцем «Челси» Тоддом Боэли, но, конечно, уступает состоянию Мохаммеда бин Салмана (Ньюкасл»), которое составляет астрономические 320 миллиардов фунтов стерлингов.