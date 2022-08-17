Марк Голдбридж объясняет, почему фаны «МЮ» должны поддержать Роналду после его последних комментариев

«СМИ всегда использовали его для заголовков, и некоторые игроки винят его, чтобы защитить себя».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не может уйти, так как ни один клуб не хочет его подписывать.

Поскольку до закрытия летнего трансферного окна осталось всего две недели, Роналду, похоже, придется остаться на «Олд Траффорд» еще на год.

«Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель. СМИ врут.

Из 100 новостей, которые они написали за последние несколько месяцев, только 5 были правдивыми. Представьте себе, как дела обстоят на самом деле», – написал Роналду.

А вот Гари Невилл призвал Криштиану Роналду объясниться перед фанатами «Манчестер Юнайтед».

«Зачем величайшему игроку всех времен (по моему мнению) ждать две недели, чтобы рассказать фанатам «Манчестер Юнайтед» правду? Выскажись сейчас.

Клуб в кризисе, ему нужны лидеры, которые поведут за собой. Роналду – единственный, кто может вытащить эту ситуацию за шкирку!» – написал бывший защитник «МЮ» в твиттере.