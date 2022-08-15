Болельщики «МЮ» продолжают требовать смены владельцев, и, похоже, не зря. Глейзеры уже установили цену продажи клуба

«Манчестер Юнайтед» может обрести новых хозяев в самое ближайшее время.

Болельщики на «Олд Траффорд» недовольны Глейзерами с тех пор, как они приобрели контрольный пакет акций «Юнайтед» в мае 2005 года за чуть менее чем 1,5 миллиарда долларов. Даже когда «МЮ» регулярно побеждал в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, уже находясь во владении у американцев, болельщики протестовали против их присутствия в клубе.

Сейчас же, когда результаты и игра команды навевают только грусть и отчаяние, вопрос со сменой владельцев обострился – болельщики постоянно устраивают акции протеста и вывешивают на трибунах плакаты с требованиями продать клуб.

И вот уже появились добрые для фанатов вести - бывший директор «Манчестер Юнайтед» Майкл Найтон заявил, что планирует купить клуб у семьи Глейзеров.

«Наш клуб находится в кризисе, и мы все знаем причину этого. У нас неумелые и откровенно бесполезные владельцы, которые мало что знают об игре в футбол. Все знают, что этому клубу нужен новый владелец, и это моя цель. Дело продвигается, я общаюсь с людьми, у меня есть надежные обязательства по взносам, порядок с финансами.

Сейчас мы работаем над документом о предложении. Помните, что это попытка враждебного поглощения – это просто означает, что клуб официально не выставлен на продажу. Но мое намерение состоит в том, чтобы представить этим владельцам законное, действенное и коммерческое предложение, чтобы сказать: «Вы устали, пора уходить, потому что ваше время вышло».

Нам нужно избавить наш футбольный клуб от этих владельцев, поскольку их время вышло, а у нас было 17 лет разочарований. Им пора уходить. Они должны прекратить извлекать огромные дивиденды из клуба. Мы должны прекратить оплачивать огромные расходы по обслуживанию долга. Им пора продавать.

Направляя это предложение, я не стремлюсь быть фронтменом или пресс-атташе. Я просто хочу видеть наш футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в руках настоящих футбольных людей с правильным видением.

Нам нужно отремонтировать наш стадион и вернуть клуб на его место. Мы находимся в кризисе, и это не изменится, пока они не уйдут», – сказал Найтон Man Utd The Religion.

По информации Mirror, Глейзеры уж установили цену для потенциальных покупателей – они не готовы расстаться со своим главным активом дешевле, чем за 4 миллиарда фунтов стерлингов, что более чем в 3 раза превышают сумму изначальной покупки клуба.