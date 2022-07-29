«Ни один топ-клуб даже не посмотрит в его сторону»: болельщики «МЮ» не верят в Гарри Магуайра

Официально объявлено, что Харри Магуайр останется капитаном «Манчестер Юнайтед » в сезоне 2022/23.

Эрик тен Хаг считает 29-летнего футболиста «лучшим стартовым игроком», несмотря на приход Лисандро Мартинеса.

Однако некоторые болельщики на «Олд Траффорд» считают, что центральный защитник просто недостаточно хорош для того, чтобы быть частью команды, которая будет двигаться вперед.

RedPed: «Я бы не сказал, что Магуайр — одна из тех мелких проблем, с решением которых мы можем подождать. Он действительно не игрок уровня «Манчестер Юнайтед» и никогда им не был. Он такой, то это действительно печально, где сейчас находится «Юнайтед». Ни один из топ-6 клубов даже не посмотрит в его сторону. В лучшем случае он защитник уровня «Лестер Сити», «Вест Хэма» или « Ньюкасла». В лучшем случае!»

Izak: «Посмотрите, как круто «Манчестер Сити» менялся, чтобы улучшить свой состав. Они не ждут годами. И игроки ниже среднего, такие как Магуайр, сразу оказываются на рынке. Если Магуайр так хорош, как некоторые здесь утверждают, у нас не будет проблем с его продажей».

RedSky: «Если мы будем играть с высокой линией обороны, у нас будут большие проблемы. В прошлом году он допустил слишком много невынужденных ошибок из-за плохих передач, ему нужно немедленно это исправить».

knux: «Я не собираюсь обвинять его во всем, что пошло не так в прошлом сезоне. Вся команда точно «попала в автокатастрофу». Магуайр был виноват в слишком большом количестве голов в прошлом сезоне, и это не мои домыслы. Это факт. Я был бы более чем счастлив, если бы он действительно играл как защитник мирового класса и капитан, для чего он и был куплен. К сожалению, я еще не видел ничего, что доказывало бы, что он топовый стартер. Мы придется подождать и посмотреть».