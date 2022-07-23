На зло хейтерам: шикарный блок Магуайра в матче против «Астон Виллы»

Харри Магуайр здорово сыграл в субботнем матче «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» со счетом 2:2.

Капитан был, пожалуй, лучшим защитником в команде, выглядел активным и энергичным на своей половине.

Магуайр сделал несколько важных блоков, чтобы предотвратить опасность, но лучший пришелся на второй тайм.

Примерно на 63-й минуте вышедший на замену у «Виллы» Леон Бэйли пробил по воротам в штрафной площади.

Вингер смог обойти Давида де Хеа, и перед ним были открытые ворота.