На зло хейтерам: шикарный блок Магуайра в матче против «Астон Виллы»

Харри Магуайр здорово сыграл в субботнем матче «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» со счетом 2:2.
Капитан был, пожалуй, лучшим защитником в команде, выглядел активным и энергичным на своей половине.
Магуайр сделал несколько важных блоков, чтобы предотвратить опасность, но лучший пришелся на второй тайм.
Примерно на 63-й минуте вышедший на замену у «Виллы» Леон Бэйли пробил по воротам в штрафной площади.
Вингер смог обойти Давида де Хеа, и перед ним были открытые ворота.
Но Магуайр бросился в подкат, заблокировав удар.
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