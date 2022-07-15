«Плохие новости для Роналду». Болельщики «МЮ» отреагировали на триумф нападающего команды в Мельбурне

Болельщики «МЮ» воздали должное Антони Марсьялю после его впечатляющего выступления против «Мельбурн Виктори».

«МЮ» обыграл соперника со счетом 4-1 в Мельбурне, одержав вторую подряд победу в предсезонке. Марсьяль ранее на этой неделе уже забивал «Ливерпулю» и сегодня снова смог повторить свой успех, выполнив отличный удар левой ногой из зоны штрафной.

В социальных сетях болельщики «МЮ» поздравили 26-летнего футболиста со вторым голом под руководством Эрика тен Хага.

«Кстати говоря, поведение и язык тела Антони Марсьяля полностью изменились. Он выглядит жадным до побед, острым и живым, он хочет активно участвовать. Не знаю, что делает с ним Эрик тен Хаг, но это точно работает на пользу «МЮ».

Несколько болельщиков отмечали, что впечатляющие результаты Марсьяля в предсезонке — плохие новости для Роналду, который в настоящее время не с командой по личным причинам.

«Плохие новости для Роналду».

«Марсьяль заберет место Роналду».

«Тен Хааг должен отпустить Роналду. Я не хочу, чтобы Роналду вернулся и разрушил команду. Давайте поддержим Марсьяля в следующем сезоне. Рэшфорд тоже восстановится. Мы готовы к следующему сезону»

«Это для всех, кто стоял за него и не отвернулся от него. Это восхождение на вершину для вас. Марсьяль навсегда».