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«Он хочет, чтобы мы думали»: основные выводы из первой недели тренировок «МЮ» под руководством Тен Хага

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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По данным Sky Sports, тренировки Эрика тен Хага в первую неделю его руководства «Манчестер Юнайтед» были охарактеризованы как «напряженные».

Голландец показал свои качества лидера, проводя практически все тренировки самостоятельно и обучая игроков своему стилю игры.

У Тен Хага более «практичный» подход к управлению игроками на тренировках. Это контрастирует с тем, как его предшественники Оле Гуннар Сульшер и Ральф Рангник позволяли своим помощникам тренера проводить тренировки.

Эрик непреклонен в том, чтобы игроки чувствовали себя комфортно с мячом и не паниковали, когда возникают проблемы.

"Дайте мне максимум», - самая частая фраза Эрика на тренировках.

Один неназванный игрок «Юнайтед» рассказал Sky Sports: «Интенсивные тренировки, не только для тела, но и для ума. Он хочет, чтобы мы думали, думали и думали».

Кстати, на второй день тренировок Эрик потребовал от игроков явиться на базу к 9 утра – именно такого расписания придерживался сэр Алекс Фергюсон на протяжении 26 лет в клубе.

Оле-Гуннар Сульшер разрешал игрокам приезжать к 10 утра, методы норвежца считались довольно мягкими.

Тен Хаг также призвал игроков есть и проводить вместе время после тренировок, чтобы укреплять связь в раздевалке.

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