Харри Магуайр: «Этот сезон превратился в кошмар»

Харри Магуайр дал интервью, находясь в расположении сборной Англии, в котором рассказал о своих ощущениях после неудачного клубного сезона.

«Новый тренер принесет много позитивной энергии, которую ребята будут использовать, - сказал Магуайр. - У нас было все хорошо, мы входили в сезон с Оле Гуннаром Сульшером на позитивных эмоциях. Мы хорошо стартовали, начали набирать очки, но потом все очень быстро поменялось с хорошего старта на ужасный старт. Мы пропускали слишком много голов, сами при этом практически не забивали, и все это нарастало, как снежный ком».

«Ближе к концу никакой уверенности и в помине не было. Мы можем посмотреть на индивидуальные выступления, но я думаю, что каждый игрок в команде выступил не на должном уровне, за исключением Криштиану Роналду с его голами. Сложно проявить себя индивидуально, когда все вместе мы недостаточно хороши».

«Футбол - это моя жизнь, мне важен каждый день в клубе, но в итоге все закончилось так, как закончилось - шестое место в лиге, вылет из кубков в матчах, в которых мы обязаны были побеждать…это было сплошное разочарование от начала и до конца».

Харри также рассказал об инциденте, произошедшем в конце апреля, когда нарастающая критика привела к тому, что ему сообщили о минировании дома.

«Должны быть какие-то границы. Мы просто люди, у меня есть семья. Меня спрашивают, повлиял ли на меня этот случай… У меня такой характер, что это не очень сильно меня задевает, но когда дело доходит до угроз взрыва, тут уже больше думаешь о своей семье».

«Нам просто повезло, что наши дети сейчас в том возрасте, когда они не читают соцсети и не смотрят новости. Если бы они были постарше и ходили в школу, то они, естественно, знали бы обо всех этих вещах. Вот тогда это уже серьезно меня бы задело».

«Да, я нахожусь в позиции, уязвимой для критики. “Юнайтед” очень много заплатил за мой трансфер, и это один из самых обожаемых клубов мира, впрочем, также и один из самых ненавидимых. Мы знаем, что всегда находимся под пристальным вниманием, и я полностью принимаю всю критику, когда мы пропускаем голы и совершаем ошибки».

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