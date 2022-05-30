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Стало известно, почему «МЮ» потерял интерес к Кейну

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«МЮ» некоторое время приписывали интерес к Харри Кейну, но, по данным The Athletic, этот интерес пропал.

Кейн настаивал на уходе из «Тоттенхэма» в прошлом сезоне, но Даниэлю Леви удалось его удержать.

 

В этом году «шпоры» прошли квалификацию в Лигу чемпионов — в отличие от «Юнайтед», — и владелец клуба полон решимости поддержать Антонио Конте и порадовать Кейна амбициозной трансферной кампанией, инвестировав 150 миллионов фунтов в новых игроков.

 

Теперь, когда Кейн счастлив в «Тоттенхэме», а клуб играет в Лиге чемпионов, у «Юнайтед» очень мало шансов.

 

Таким образом, «МЮ» переключается на более реалистичные цели, прежде всего на Дарвина Нуньеса, стоимость которого может составлять около 80 миллионов евро.

 

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