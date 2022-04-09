Снято на камеру: Харри Магуайр действует против своей команды, призывая обратить внимание на игру рукой Матича

Харри Магуайр плохо сыграл в субботнем матче против «Эвертона», завершившемся поражением «МЮ» со счетом 0:1.

Но одно действие центрального защитника ошеломило многих, он был замечен призывающим обратить внимание на игру рукой своего товарища по команде.

Произошло это на 29-й минуте, когда Неманья Матич отыграл мяч рядом с Магуайром и, казалось, чуть-чуть обработал его руками.

Вместо игроков «Эвертона» Магуайр поднял руку, словно желая штрафного удара против своей команды.

Капитан «Юнайтед» также был виновником гола Энтони Гордона, удар которого отскочил от центрального защитника, что помогло «Ирискам» набрать 3 важных очка.