«Он может быть особенно злобным»: Рой Кин обвиняется в том, что спровоцировал негативную реакцию болельщиков на Магуайра

Рой Кин в последние месяцы побудил коллег резко критиковать Гарри Магуайра.

Экс-защитник сборной Англии Дэнни Миллс говорил об этом на Talksport: «Рой Кин имеет огромное влияние, невероятно.

«То, что Рой Кин говорит - это Евангелие. Я думаю, когда Рой Кин говорит, мы все садимся и слушаем. Я думаю, что у него огромный авторитет, благодаря его достижениям».

«Его нужно слушать, но временами он может быть особенно злобным. Независимо от того, как футболист играл, если Рой Кин говорит, что у него был абсолютный шок, и это позор, то мы все говорим: «Ну, это позор», даже не видя игру».

«Мы слушаем, потому что это Рой Кин, мы принимаем его мнение как истину. Может быть, нам не следует этого делать».

Кстати, недавно Кин обвинил босса сборной Англии Гарета Саутгейта в том, что тот защищал Магуайра. Капитана «Манчестер Юнайтед» решительно защищали его товарищи по национальной команде после недавней победы Англии над Кот-д'Ивуаром, но ему еще предстоит пройти долгий путь, чтобы изменить отношение болельщиков к нему.