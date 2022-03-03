Когда истечет срок залога Мэйсона Гринвуда: рассказываем

Как сообщает Daily Mirror, полиция Манчестера подтвердила, что срок освобождения Мейсона Гринвуда под залог истекает 30 апреля после того, как он был арестован по подозрению в изнасиловании, сексуальных домогательствах и угрозах убийством.

20-летний футболист продолжает участвовать в полицейском расследовании, а это означает, что срок его освобождения под залог может быть продлен по истечении срока его действия.

Полиция также подтвердила, что Харриет Робсон, бывшая девушка Гринвуда, которая выдвинула против него обвинения, получила «поддержку специалистов» для лечения психических и физических травм.

«Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда, а популярные бренды также прекратили сотрудничество с ним.

Дата суда пока не назначена, но расследование продолжается.